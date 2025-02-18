"Перейшло в клініку": клуб УПЛ жорстко відповів журналісту щодо його сенсаційних заяв
- Ігор Циганик заявив, що Рух планує продати своє місце в УПЛ Металісту 1925, на що клуб жорстко відреагував.
- Рух відкинув цю інформацію, назвавши її клінічною загостренням, і займає 7-му позицію в УПЛ.
- 22 лютого Рух гратиме проти ЛНЗ у 18-му турі УПЛ.
Рух прокоментував інформацію, яку поширив Ігор Циганик у нещодавньому випуску. У клубі жорстко відреагували на такі заяви журналіста.
У новому випуску на своєму каналі Ігор Циганик заявив, що Рух планує продати своє місце в УПЛ Металісту 1925. У львівському клубі вже прокоментували цю інформацію, пише 24 канал з посиланням на Sport-Express.
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Що Рух відповів Циганику
У клубі дуже жорстко відповіли на інформацію журналіста щодо продажу місця в елітному дивізіоні.
Загострення, яке остаточно перейшло в клініку! Більше коментувати тут нічого,
– сказали у Русі.
Довідка. Наразі Рух посідає 7-му позицію в УПЛ після 17-ти турів, маючи 23 очки.
Відзначимо, що у суботу, 22 лютого, львівська команда протистоятиме ЛНЗ в межах 18-го туру УПЛ.