"Перейшло в клініку": клуб УПЛ жорстко відповів журналісту щодо його сенсаційних заяв

Рух прокоментував інформацію, яку поширив Ігор Циганик у нещодавньому випуску. У клубі жорстко відреагували на такі заяви журналіста.

У новому випуску на своєму каналі Ігор Циганик заявив, що Рух планує продати своє місце в УПЛ Металісту 1925. У львівському клубі вже прокоментували цю інформацію, пише 24 канал з посиланням на Sport-Express.

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Що Рух відповів Циганику

У клубі дуже жорстко відповіли на інформацію журналіста щодо продажу місця в елітному дивізіоні.

Загострення, яке остаточно перейшло в клініку! Більше коментувати тут нічого,

– сказали у Русі.

Довідка. Наразі Рух посідає 7-му позицію в УПЛ після 17-ти турів, маючи 23 очки.

Відзначимо, що у суботу, 22 лютого, львівська команда протистоятиме ЛНЗ в межах 18-го туру УПЛ.