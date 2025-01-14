Титулований біатлоніст розкритикував ідею повернення росіян на змагання Кубка світу

Шведський біатлоніст Себастьян Самуельссон відреагував на ідею повернення росіян на етапи Кубка світу. Спортсмен розкритикував це.

З початком повномасштабного вторгнення Міжнародний союз біатлоністів відсторонив російських та білоруських спортсменів від змагань під своєю егідою. Однак деякі персони активно висувають ідеї їхнього повернення.

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Реакція Самуельссона на ідею повернення росіян

Шведський біатлоніст категорично проти повернення спортсменів ворожої країни до змагань, пише 24 канал з посиланням на NRK.

Чесно кажучи, мене дратує, коли порушується це питання. Це зовсім не те, що має обговорюватися. В Україні тривають бойові дії, і спортсмени не повинні повертатися. Це питання не актуальне,

– заявив Себастьян Самуельссон.

Відзначимо, що швед з самого початку повномасштабного вторгнення підтримує Україну. Також він постійно виступає проти повернення росіян у біатлон.