С началом полномасштабного вторжения Международный союз биатлонистов отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Однако некоторые персоны активно выдвигают идеи их возвращения.

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Реакция Самуэльссона на идею возвращения россиян

Шведский биатлонист категорически против возвращения спортсменов враждебной страны к соревнованиям, пишет 24 канал со ссылкой на NRK.

Честно говоря, меня раздражает, когда поднимается этот вопрос. Это совсем не то, что должно обсуждаться. В Украине продолжаются боевые действия, и спортсмены не должны возвращаться. Этот вопрос не актуален,

– заявил Себастьян Самуэльссон.

Отметим, что швед с самого начала полномасштабного вторжения поддерживает Украину. Также он постоянно выступает против возвращения россиян в биатлон.