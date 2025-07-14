У Шахтарі назвали удачею продаж Мудрика, який попався на допінгу

Із грудня 2024 року навколо Михайла Мудрика розгорівся гучний допінговий скандал. Обидві допінг-проби українського футболіста дали позитивний результат.

У Шахтарі розповіли, як вдалося організувати гучний трансфер Михайла Мудрика в Челсі. За словами директора з комунікацій Юрія Свиридова, успіх операції став результатом рідкісного поєднання професіоналізму, сприятливих обставин і конкуренції між грандами АПЛ, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "АкТИвні".

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Як Мудрика вдалося продати в Челсі?

Свиридов розповів, що це була суміш удачі і професіоналізму. Також додав, що без удачі клуб його б не продав.

Так сталося, що ми зіграли так, як зіграли, в Лізі Чемпіонів – перемогли на виїзді «Лейпциг» 4:1, вдало зіграли з Селтіком, вдало зіграли з Реалом. Він звернув на себе увагу як лідер команди,

– сказав директор з комунікацій.

Він також розповів, що дуже важливо, коли є конкуренція та якщо не було б Арсенала, то не з'явився б варіант з Челсі.

"Але ще й мав з'явитися Челсі з купою грошей, з інвесторами зі США. У них був такий період, коли вони витрачали гроші не тільки на нас, а й на інших гравців, і вони переплачували бонусом для того, щоб сформувати команду. Я думаю, що нам пощастило – і це було використано", – додав Юрій Свиридов.

Довідка. За порушення антидопінгових правил Михайлу Мудрику загрожує до чотирьох років дискваліфікації.

Нагадаємо, що у сезоні-2024/2025 український футболіст встиг зіграти лише 15 матчів за Челсі, у яких забив три голи та віддав п'ять результативних передач. Востаннє він виходив на поле у листопаді 2024 року.