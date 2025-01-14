"Вже нема до чого прагнути": оглядач про кар'єру Ф'юрі

Спортивний оглядач Шон Кроуз висловився про рішення Тайсона Ф'юрі завершити кар'єру. Зокрема він прокоментував шлях боксера.

Нещодавно Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення професійної кар'єри. Шон Кроуз оцінив кар'єру "Циганського короля", пише 24 канал з посиланням на Boxing Insider.

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Кроуз про кар'єру Ф'юрі

Оглядач зазначив, що, враховуючи, що Усика тепер безперечно визнано найкращим боксером у суперважкій вазі, на чей час Тайсону нема до чого прагнути.

Не помиляйтеся, Ф'юрі справді залишив свій слід у світі боксу. Його запам'ятають яскравим, видовищним та ефектним. Крім того, він – один із найдосвідченіших боксерів, які коли-небудь ставали чемпіонами світу в дивізіоні великих людей. Непогана спадщина, яку можна залишити,

– сказав Шон Кроуз.

Він також пригадав, що колись Ф'юрі навіть не розглядали, як загрозу для Володимира Кличка, але Тайсон здивував безліч людей, коли переміг чемпіона. Після цього Ф'юрі поринув у світ випивки, наркотиків, їжі та депресії, щоб через деякий час з'явитися новою людиною.

Нагадаємо, що 18 травня та 21 грудня 2024 року Тайсон Ф'юрі програв Олександру Усику.