Ви думаєте, що я ідіот, – Ф'юрі різко відреагував на питання про бій з непереможним боксером

Тайсон Ф'юрі у січні 2025 році оголосив про завершення кар'єри. Однак в мережі обговорюють можливе повернення "Циганського короля" на ринг.

Тайсон Ф’юрі прокоментував можливість повернення на ринг. Він відповів на запитання журналістів щодо потенційного бою з перспективним суперважковаговиком Мозесом Ітаумою, пише 24 канал з посиланням на FTTV Boxing.

Читайте також "Перемагав усіх у своїй епосі": легенда боксу назвав найкращого супертяжа в історії

Як Ф'юрі відреагував на питання

Після завершення кар'єри в мережі з'явилися різні припущення щодо того, хто стане тим боксером, заради якого британець повернеться у бокс. Його запитали щодо можливого бою з Мозесом Ітаумою.

Бій проти Мозеса Ітауми? Ви вважаєте, що я ідіот?

– різко відповів Тайсон Ф'юрі.

Довідка. У двох останніх боях Тайсон Ф'юрі програв Олександру Усику рішенням суддів.

Відзначимо, що Мозес Ітаума є британським боксером-супертяжем, якого вважають одним із найперспективніших молодих талантів у дивізіоні.