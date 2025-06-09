Ви думаєте, що я ідіот, – Ф'юрі різко відреагував на питання про бій з непереможним боксером
- Тайсон Ф'юрі, що оголосив про завершення кар'єри у 2025 році, різко відкинув ідею бою з перспективним суперважковаговиком Мозесом Ітаумою.
- У двох останніх боях Ф'юрі програв Олександру Усику, а Ітаума вважається одним з найперспективніших молодих талантів у дивізіоні.
Тайсон Ф'юрі у січні 2025 році оголосив про завершення кар'єри. Однак в мережі обговорюють можливе повернення "Циганського короля" на ринг.
Тайсон Ф’юрі прокоментував можливість повернення на ринг. Він відповів на запитання журналістів щодо потенційного бою з перспективним суперважковаговиком Мозесом Ітаумою, пише 24 канал з посиланням на FTTV Boxing.
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Як Ф'юрі відреагував на питання
Після завершення кар'єри в мережі з'явилися різні припущення щодо того, хто стане тим боксером, заради якого британець повернеться у бокс. Його запитали щодо можливого бою з Мозесом Ітаумою.
Бій проти Мозеса Ітауми? Ви вважаєте, що я ідіот?
– різко відповів Тайсон Ф'юрі.
Довідка. У двох останніх боях Тайсон Ф'юрі програв Олександру Усику рішенням суддів.
Відзначимо, що Мозес Ітаума є британським боксером-супертяжем, якого вважають одним із найперспективніших молодих талантів у дивізіоні.