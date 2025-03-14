Ф'юрі відреагував на інформацію про бій Усика і Паркера

Британський боксер Тайсон Ф'юрі відреагував на те, що Олександра Усика змушують битися з Джозефом Паркером. Він підтримав новозеландця.

WBO офіційно вимагає виконання обов'язкового бою між Олександром Усиком та Джозефом Паркером для якнайшвидшого припинення статусу тимчасового чемпіона. Організація дала командам боксерів 30 днів на досягнення домовленостей про проведення поєдинку.

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Як Ф'юрі відреагував на вимоги WBO

Британський боксер підтримав свого друга Джозефа Паркера, пише 24 канал з посиланням на інстаграм Тайсона Ф'юрі.

Настав час дати Джо його шанс, поїхали,

– написав "Циганський король".

Довідка. В останніх двох боях у своїй кар'єрі Тайсон Ф'юрі програв Олександру Усику рішенням суддів, втративши свої пояси.

Нагадаємо. що у січні 2025 року британський боксер оголосив про завершення кар'єри.