Куртуа прокоментував розгромну поразку Реала в Лізі чемпіонів

Голкіпер Реала Тібо Куртуа висловився про поразку команди в Лізі чемпіонів. Він взяв на себе відповідальність за результат.

У вівторок, 8 квітня, відбулись перші два матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2024/25. В одному з них Арсенал переміг Реал з рахунком 3:0.

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Як Куртуа прокоментував матч

Бельгієць зазначив, що Арсенал сильний, добре пресингує, добре грає між лініями. У першому таймі ми трималися і створювали небезпеку в контратаках, але в другому таймі ми забули про хороший футбол, пише 24 канал з посиланням на AS.

Я б не сказав, що була паніка, але ми не були спокійні з м'ячем. І вони забили два чудових голи зі штрафних, а потім і третій. 0:3 – складний рахунок, але потрібно вірити в команду. Я думаю, що камбек можливий. Необхідно виправити помилки і перемогти. Якщо ми заб'ємо два швидкі голи, третій прийде сам по собі.

– сказав Куртуа.

Він також сказав, що багато разів рятував Реал у цьому матчі.

" У випадку з першим голом Райса я думав, що добре поставив стінку. Я завжди додаю ще одного гравця, щоб стінка не провисала. Я беру на себе цю відповідальність, я міг би навіть поставити ще одного гравця в стінку, але я думаю, що це нічого б не змінило. А другий – чудовий гол. Це були два непотрібних фоли, не було необхідності фолити. Нам не варто було робити ці помилки", – додав Тібо Куртуа.

Довідка. У сезоні-2024/2025 бельгієць зіграв 38 матчів, у яких пропустив 43 мʼячі та 11 разів відстояв "на нуль".

Відзначимо, що матч-відповідь відбудеться 16 квітня у Мадриді.