"Абсолютне божевілля": есчемпіон світу про можливий бій Усика та Ітауми
- Тоні Белью вважає, що Мозес Ітаума ще не готовий до бою з Олександром Усиком.
- Белью назвав можливий бій між Ітаумою та Усиком "абсолютним божевіллям".
Мозес Ітаума вважається перспективним бійцем у надважкій вазі, але поки що не повинен виходити на ринг з Усиком.
В ніч на 20 липня Олександр Усик здолав нокаутом Даніеля Дюбуа у реванші. Мережею вже ширяться чутки щодо наступного суперника українця.
Колишній чемпіон світу Тоні Белью оцінив Мозеса Ітауму як суперника для Олександра Усика. Він також прокоментував їх можливе протистояння, пише 24 Канал з посиланням на talkSPORT.
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Що сказав Белью про потенційний бій?
Боксер вважає, що наразі таке протистояння організовувати не варто.
Я вважаю, що зараз абсолютно безглуздо кидати Мозеса Ітауму в ринг з Олександром Усиком. Це абсолютне божевілля найвищого рівня. Мозес взагалі протримався понад 6-7 раундів? Чому ви його туди кидаєте... Бокс – це спорт, який не прощає помилок, і в ньому потрібно заслужити свої досягнення,
– сказав Тоні Белью.
Він також додав, що Мозес Ітаума є майбутнім надважкої ваги, але поки що він не повинен виходити на ринг з Олександром Усиком.
Нагадаємо, що після реваншу з Даніелем Дюбуа, на ринг вийшов Джейк Пол і кинув виклик Олександру Усику.