"Абсолютне божевілля": есчемпіон світу про можливий бій Усика та Ітауми

В ніч на 20 липня Олександр Усик здолав нокаутом Даніеля Дюбуа у реванші. Мережею вже ширяться чутки щодо наступного суперника українця.

Колишній чемпіон світу Тоні Белью оцінив Мозеса Ітауму як суперника для Олександра Усика. Він також прокоментував їх можливе протистояння, пише 24 Канал з посиланням на talkSPORT.

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Що сказав Белью про потенційний бій?

Боксер вважає, що наразі таке протистояння організовувати не варто.

Я вважаю, що зараз абсолютно безглуздо кидати Мозеса Ітауму в ринг з Олександром Усиком. Це абсолютне божевілля найвищого рівня. Мозес взагалі протримався понад 6-7 раундів? Чому ви його туди кидаєте... Бокс – це спорт, який не прощає помилок, і в ньому потрібно заслужити свої досягнення,

– сказав Тоні Белью.

Він також додав, що Мозес Ітаума є майбутнім надважкої ваги, але поки що він не повинен виходити на ринг з Олександром Усиком.

Нагадаємо, що після реваншу з Даніелем Дюбуа, на ринг вийшов Джейк Пол і кинув виклик Олександру Усику.