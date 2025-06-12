Скандал з мобілізацією тренера в Закарпатті: у ТЦК дали офіційне пояснення

На тлі суспільного обговорення в соцмережах щодо мобілізації тренера з Миколаєва, який супроводжував дітей на спортивний збір до Закарпаття, обласний ТЦК оприлюднив офіційне роз’яснення. Чоловік перебував у розшуку за порушення правил військового обліку і був внесений до бази ухилянтів.

У Закарпатському обласному територіальному центрі комплектування підтвердили, що миколаївського тренера, який супроводжував групу дітей до оздоровчо-тренувального табору, мобілізували на законних підставах. Як повідомили у відомстві, чоловік перебував у розшуку з березня 2025 року за ухилення від військового обліку та не з’явився до ТЦК після отримання повістки, пише 24 канал з посиланням на Закарпатський обласний ТЦК.

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Деталі інциденту з тренером

У ТЦК повідомили, що чоловіка було затримано та доставлено до Рахівського районного центру комплектування після перевірки документів. Як з’ясувалося, він із 12 березня 2025 року перебував у розшуку за порушення правил військового обліку — тренер проігнорував повістку та не з’явився у визначений термін, після чого був внесений до бази ухилянтів.

Попри свій статус, чоловік продовжував працювати тренером у приватній спортивній школі та супроводжував неповнолітніх на спортивні збори, усвідомлюючи можливість перевірки й подальшої мобілізації.

Після прибуття до територіального центру він пройшов медичну комісію, був визнаний придатним до служби та скерований до однієї з військових частин.

У коментарі представники Закарпатського ТЦК наголосили, що дотримання правил військового обліку є обов’язком кожного військовозобов’язаного громадянина, незалежно від професії, місця роботи чи супутніх обставин. У відомстві підкреслили, що закон однаковий для всіх, і порушення вимог щодо обліку призводить до відповідних наслідків.