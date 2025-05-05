Миколенко відреагував на чутки про можливий трансфер з Евертона

Український футболіст Віталій Миколенко висловився про можливий трансфер з Евертона. Він зазначив, що щасливий у цьому клубі.

Віталій Миколенко з січня 2022 року виступає в Англійській Прем'єр-лізі у складі Евертона. Щодо можливого трансферу українця з'являлося багато різної інформації.

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Як Миколенко відреагував на чутки

Футболіст зазначив, що не любить загадувати наперед. Він живе одним днем, але все планує найближчим часом, пише 24 канал з посиланням на Setanta Sports.

Зараз у мене контракт з Евертоном, я щасливий у цьому клубі. В принципі, хотілося б тут лишитися. Плани... Не хочу нічого загадувати. Зараз я в Евертоні, у мене гарний настрій та чудова погода. Все класно,

– сказав Віталій Миколенко.

Довідка. У сезоні-2024/2025 український футболіст зіграв 33 матчі, у яких віддав дві результативні передачі.

Відзначимо, що зацікавленість до українського футболіста проявляє Тоттенхем.