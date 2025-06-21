Магучіх вперше висловилась про другу поспіль втрату "золота"

У Парижі відбувся восьмий етап Діамантової ліги. Вдруге поспіль українська легкоатлетка Ярослава Магучіх посіла другу позицію.

Ярослава Магучіх вперше прокоментувала дві поспіль втрати золотої медалі на етапах Діамантової ліги. Вона вказала на нетипові помилки, які завадили їй у боротьбі за перше місце, пише 24 канал з посиланням на Суспільне Спорт.

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Коментар Магучіх

У Парижі Ярослава припустилася двох помилок на висоті 1,94 метра, однак продовжила змагання, оскільки змогла взяти висоту 1, 97 метра.

Спортсменка зазначила, що це були не ті стрибки, які вона очікувала, але їй є ще над чим працювати.

Готуємося далі, будемо аналізувати та робити висновки. До планки долітала, але щось треба думати і тренуватися. У стрибках у висоту все залежить від розбігу, від перших кроків. Гарний стрибок – це гарний розбіг, тому треба скомпонувати все. Треба все це перенести на легкий стрибок,

– сказала Ярослава Магучіх.

Також вона висловилася про невдалі спроби на 1,94 метра. Вона пояснила, що тренерка одразу запропонувала після 1,91 метра перенести на 1,97 метра, однак Магучіх захотіла відчути свій розбіг, а також висловилась, чи відчувала тиск у Парижі.

"Дві спроби зробила, і для мене це було трохи смішно – не та висота, на якій потрібно припускатися таких помилок. Тому я вирішила перенести останню спробу на 1,97 метра. Втрачати вже було нічого, тож я налаштувалася та стрибнула. Не вистачило до двох метрів, хоча третя спроба була дуже близька і мені сподобалася. Але нічого.

Ні, взагалі не тиснув. Я хочу стрибати ще вище та вдосконалюватися. І про це, коли виходжу в сектор, взагалі не думаю. У мене все з чистого аркуша. Немає такого, що я – рекордсменка світу і стрибаю 2,10 метра щоразу. Так, люди цього чекають. Але, по-перше, це складно фізично; по-друге, не завжди стрибати 2,10 метра", – додала Ярослава Магучіх.

Довідка. На етапі Діамантової ліги у Стокгольмі Ярослава Магучіх також здобула срібну медаль.

Нагадаємо, що у 2024 році на етапі Діамантової ліги українська легкоатлетка перевершила світовий рекорд, взявши висоту 2,10 метра.