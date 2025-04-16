Час робити нові тату, – Беленюк відреагував на скандальне інтерв'ю Ковтуна

Олімпійський чемпіон Жан Беленюк відреагував на скандальне інтерв'ю Іллі Ковтуна. Він не підтримав рішення гімнаста.

Український гімнаст Ілля Ковтун вирішив змінити громадянство. Спортсмен тепер буде представляти Хорватію на європейських і міжнародних змаганнях.

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Як Беленюк відреагував на слова Ковтуна

Спортсмен зазначив, що головне, щоб Ілля не зіткнувся з ситуацією, як російський борець Рамазанов, якого навіть ніхто не приїхав зустрічати в аеропорту Софії , після завойованої ним золотої медалі на чемпіонаті Європи, пише 24 канал з посиланням на телеграм-канал Жана Беленюка.

А так… що можу сказати, час Іллі робити нові тату, тепер вже з символікою Осієка,

– написав Жан Беленюк.

Нагадаємо, що Ілля Ковтун є срібним призером Олімпіади-2024 у спортивній гімнастиці.