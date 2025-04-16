Час робити нові тату, – Беленюк відреагував на скандальне інтерв'ю Ковтуна
- Український гімнаст Ілля Ковтун змінив громадянство і буде представляти Хорватію на змаганнях.
- Жан Беленюк розкритикував рішення Ковтуна у своєму телеграм-каналі.
Олімпійський чемпіон Жан Беленюк відреагував на скандальне інтерв'ю Іллі Ковтуна. Він не підтримав рішення гімнаста.
Український гімнаст Ілля Ковтун вирішив змінити громадянство. Спортсмен тепер буде представляти Хорватію на європейських і міжнародних змаганнях.
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Як Беленюк відреагував на слова Ковтуна
Спортсмен зазначив, що головне, щоб Ілля не зіткнувся з ситуацією, як російський борець Рамазанов, якого навіть ніхто не приїхав зустрічати в аеропорту Софії , після завойованої ним золотої медалі на чемпіонаті Європи, пише 24 канал з посиланням на телеграм-канал Жана Беленюка.
А так… що можу сказати, час Іллі робити нові тату, тепер вже з символікою Осієка,
– написав Жан Беленюк.
Нагадаємо, що Ілля Ковтун є срібним призером Олімпіади-2024 у спортивній гімнастиці.