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16 квітня, 18:43
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Час робити нові тату, – Беленюк відреагував на скандальне інтерв'ю Ковтуна

Валерія Фургалець
Основні тези
  • Український гімнаст Ілля Ковтун змінив громадянство і буде представляти Хорватію на змаганнях.
  • Жан Беленюк розкритикував рішення Ковтуна у своєму телеграм-каналі.

Олімпійський чемпіон Жан Беленюк відреагував на скандальне інтерв'ю Іллі Ковтуна. Він не підтримав рішення гімнаста.

Український гімнаст Ілля Ковтун вирішив змінити громадянство. Спортсмен тепер буде представляти Хорватію на європейських і міжнародних змаганнях.

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Як Беленюк відреагував на слова Ковтуна

Спортсмен зазначив, що головне, щоб Ілля не зіткнувся з ситуацією, як російський борець Рамазанов, якого навіть ніхто не приїхав зустрічати в аеропорту Софії , після завойованої ним золотої медалі на чемпіонаті Європи, пише 24 канал з посиланням на телеграм-канал Жана Беленюка

А так… що можу сказати, час Іллі робити нові тату, тепер вже з символікою Осієка,
– написав Жан Беленюк.

Нагадаємо, що Ілля Ковтун є срібним призером Олімпіади-2024 у спортивній гімнастиці.