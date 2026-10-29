"Співчувала Магучіх": олімпійська чемпіонка назвала проблему Ярослави

Ярослава Магучіх – видатна українська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка. Утім і вона має певні проблеми, з якими їй доводиться зустрічатись у житті.

Одну з найголовніших проблем Ярослави Магучіх в інтерв'ю для видання NV назвала олімпійська чемпіонка Лондона 2012 року з академічного веслування Наталя Довгодько. Вона зазначила, що одного разу через це навіть по-справжньому співчувала легкоатлетці.

Яку головну проблему Магучіх назвала Довгодько

Довгодько розповіла, що Ярослава Магучіх стикається з серйозним тиском після невдач. Мовляв, від легкоатлетки завжди чекають перемог і будь-яке місце, крім першого, сприймають як провал.

Вона зазначила, що й сама стикалась із таким відчуттям після своєї перемоги в Лондоні. Тоді їй було морально важко виступати на чемпіонатах України, аби не показати гірший результат.

Я стежила за Ярославою Магучіх. Коли вона посіла друге місце на одних змаганнях, я дуже їй співчувала, бо мені здається, що це морально важко. Вона розуміє, що від неї чекали тільки перемоги, а вона стала другою,

– зауважила веслувальниця.

За її словами, в такі моменти починаєш аналізувати в голові, що пішло не так і чому так сталось. Усі ж у той момент будуть питати, адже чекали першого місця, яка причина того, що підсумок – лише друге місце.

Чим зараз зайнята Магучіх

Ярослава Магучіх уже залишила Україну та перебазувалась до США, де почала підготовку до зимового сезону. Вона тренується в Лос-Анджелесі на стадіоні, що належить Університету Каліфорнії.

Кадрами з тренувального процесу українки поділився її наставник Сергій Степанов. Наразі вона закладає базу фізичної підготовки для зимового змагального сезону.