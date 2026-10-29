"Сочувствовала Магучих": олимпийская чемпионка назвала проблему Ярославы

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Одну из главных проблем Ярославы Магучих в интервью изданию NV назвала олимпийская чемпионка Лондона 2012 года по академической гребле Наталья Довгодько. Она отметила, что однажды из-за этого даже искренне посочувствовала легкоатлетке.

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Какую главную проблему Магучих назвала Довгодько?

Довгодько рассказала, что Ярослава Магучих сталкивается с серьезным давлением после неудач. Мол, от легкоатлетки всегда ждут побед, и любое место, кроме первого, воспринимают как провал.

Она отметила, что и сама сталкивалась с таким ощущением после своей победы в Лондоне. Тогда ей было морально тяжело выступать на чемпионатах Украины, чтобы не показать худший результат.

Я следила за Ярославой Магучих. Когда она заняла второе место на одних соревнованиях, я очень ей сочувствовала, потому что, мне кажется, это морально тяжело. Она понимает, что от нее ждали только побед, а она стала второй– отметила гребчиха.

По ее словам, в такие моменты начинаешь анализировать в голове, что пошло не так и почему так произошло. Ведь все в этот момент будут спрашивать, мол, ждали первого места, в чем причина того, что итог – лишь второе место.

Чем сейчас занята Магучих

Ярослава Магучих уже покинула Украину и перебазировалась в США, где начала подготовку к зимнему сезону. Она тренируется в Лос-Анджелесе на стадионе, принадлежащем Калифорнийскому университету.

Кадрами с тренировок украинки поделился ее наставник Сергей Степанов. Сейчас она закладывает основу физической подготовки к зимнему соревновательному сезону.