Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, більшість міжнародних спортивних федерацій запровадили санкції проти російських і білоруських спортсменів. Однак в деяких видах спорту досі лишаються ворожі представники.

З часом російських та білоруських спортсменів вирішили допускати до міжнародних змагань. Щоправда, змагаються вони під "нейтральним" прапором, пише 24 канал.

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У яких видах спорту лишилися росіяни

Станом на зараз росіяни досі мають змогу виступати у ряді дисциплін, тоді як в інших видах спорту їхня участь залишається повністю забороненою.

Наприклад, у тенісі російські та білоруські спортсмени продовжують виступати під "нейтральним прапором" і демонструють високі результати. Яскравим прикладом є росіянин Даніїл Медведєв, який відомий своїми скандалами та істериками на корті, а також білоруска Аріна Сабалєнка, яка є відомою прихильницею диктатора Олександра Лукашенка.

Шахісти з РФ також беруть участь у міжнародних турнірах під егідою ФІДЕ. Частина з них виступає як нейтральні гравці, а інші змінили громадянство.

У легкій атлетиці обмеженій кількості російських спортсменів дозволили виступати як "нейтральним атлетам", якщо вони не пов’язані з допінговими порушеннями. Схожа ситуація і у важкій атлетиці: IWF відкрила можливість участі під нейтральним статусом, однак з дотриманням суворих умов.

Федерація гімнастики з 2024 року також дозволила росіянам повернутися на міжнародну арену без прапора й гімну. Росіянка Дар'я Варфоломєєв змінила громадянство на німецьке і здобула перемогу на Олімпіаді-2024. Вона відома своїми виступами у Криму, а також зашкварилася фотографією на фоні карти Росії, до складу якої входить український півострів.

У водних видах спорту World Aquatics також допустила обмежену участь росіян під "нейтральним" статусом.

Міжнародна федерація дзюдо була однією з перших, хто зберіг допуск представників Росії, і навіть під час жорстких санкцій дозволяла їм виступати як "нейтральним". Очільником FIJ переобрали друга Владіміра Путіна, румунського функціонера Маріуса Візера. Також нещодавно білоруським дзюдоїстам дали змогу виступати на чемпіонаті світу під національним прапором, що викликало хвилю критики з боку частини міжнародної спільноти.

У фігурному катанні участь росіян у тимчасово припинена, але Міжнародний союз ковзанярів розглядає варіанти поступового повернення.

Водночас існує низка дисциплін, у яких участь росіян повністю заблокована. У футболі ФІФА та УЄФА продовжують відсторонення російських збірних і клубів від усіх турнірів. У хокеї заборонені виступи РФ у міжнародних змаганнях, зокрема чемпіонатах світу. У баскетболі FIBA не допускає команди РФ до участі у змаганнях, як і у волейболі. У фехтуванні федерація FIE намагалася повернути росіян, однак через бойкот з боку багатьох країн ці спроби фактично провалилися, і участь у більшості турнірів наразі заблокована. Також Міжнародний біатлонний союз повністю відсторонив росіян та білорусів з моменту повномасштабного вторгнення і не планує дозволяти їм брати участь у змаганнях під егідою організації.

Таким чином, попри воєнну агресію Росії, частина міжнародних федерацій дозволяє російським спортсменам змагатися під "нейтральним" прапором. Це викликає обурення з боку України та країн-партнерів, які наголошують: спорт не може бути поза політикою. Позиції федерацій різняться, і ситуація продовжує змінюватися залежно від розвитку війни та міжнародного тиску.