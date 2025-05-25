Усі представники України у єврокубках: хто і де зіграє на євроарені
- Чотири українські команди представлятимуть Україну в єврокубках у сезоні 2024/2025: Динамо, Шахтар, Олександрія та Полісся.
- Українська асоціація опустилася нижче 15 місця у таблиці коефіцієнтів, тому чемпіон УПЛ не потрапляє одразу в основну сітку Ліги чемпіонів.
Офіційно завершився чемпіонат України з футболу сезону 2024/2025. У неділю, 25 травня, команди зіграли останні матчі елітного дивізіону.
За підсумками турнірної таблиці стало відомо, хто зіграє у єврокубках. Всього 4 команди представлятимуть Україну на європейській арені у наступному сезоні, повідомляє 24 канал.
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Ліга чемпіонів
Вперше за тривалий час чинний переможець УПЛ не потрапить одразу в основну сітку Ліги чемпіонів. Причина полягає у тому, що українська асоціація опустилась нижче за 15 місце у таблиці коефіцієнтів.
Тому Динамо розпочне свій шлях у Лізі чемпіонів з другого кваліфікаційного раунду. "Біло-сині" зіграють свої перші матчі на шляху до основної сітки турніру 22-30 липня. Всього кияни мають обіграти трьох суперників,
Ліга Європи
Шахтар у сезоні 2024/2025 став переможцем Кубка України. Таким чином "гірники" стартують у Лізі Європи з першого кваліфікаційного раунду.
Матчі відбудуться 10-17 липня. На своєму шляху донеччани мають пройти чотирьох опонентів.
Ліга конференцій
У Лізі конференцій від України зіграють 2 клуби – Олександрія (2 місце) та Полісся (4-місце). "Містяни" та "вовки" розпочнуть турнір з другого кваліфікаційного раунду, матчі відбудуться 24-31 липня.
Щоб потрапити в основу турнірну сітку Олександрія та Полісся повинні пройти трьох суперників.
Жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів та Ліги конференцій відбудеться 18 червня. Учасники Ліги Європи дізнаються суперників у відбірковому раунді – 17 червня.