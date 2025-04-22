Палкін розповів нові деталі у справі про допінг Мудрика

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін повідомив нові деталі допінгового скандалу Михайла Мудрика. Українець вже пройшов тест на детекторі брехні.

В середині грудня в мережі з'явилася інформація про те, що Михайло Мудрик провалив допінг-тест. У пробі "А" українського гравця виявили заборонену речовину.

Читайте також Як змінився рейтинг WTA після тріумфу Світоліної на турнірі у Франції

Що відомо про допінговий скандал Мудрика

Гендиректор Шахтаря зізнався, що багато говорить з Михайлом, відколи виникла ця допінгова проблема. Він не розуміє, як це могло статися. Він не має жодного поняття. Загалом жодного, пише 24 канал з посиланням на GiveMeSport.

Тому його адвокати організували для нього тест на детекторі брехні, який він пройшов. Це стане частиною доказів, які б підтверджували, що він не зробив нічого навмисно,

– сказав Сергій Палкін.

Він також додав, що Мудрик ясно дав зрозуміти, що це не його провина, що він склав позитивний тест. Тепер потрібно з'ясувати, як це сталося, і хто це зробив. Його адвокати намагаються це з'ясувати.

"Результатів проби B й досі немає, тому питання залишається відкритим. Ніхто не знає, що сталося. Бажаю Мудрику всього найкращого. Він висококласний професіонал та дуже хороша людина. Його треба берегти.

Шахтар також має свій інтерес в цій ситуації. Це бонуси від його переходу до Челсі, пов'язані із його виступами. Якщо він не грає, це створює для нас проблеми, тому що ми потенційно можемо втратити 30 мільйонів євро.

Так що Шахтар, Челсі та Мудрик – усі в одному човні. Ми всі підтримуємо Мудрика та сподіваємося, що незабаром йому дозволять продовжити грати у футбол", – додав генеральний директор Шахтаря.

Нагадаємо, що Михайло Мудрик до скандалу з допінгом зіграв у поточному сезоні в 15 матчах за Челсі в усіх турнірах. На рахунку українського півзахисника 3 голи та 5 результативних передач.