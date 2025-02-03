В Олександрії оцінили шанси нової зірки збірної України лишитися в команді
- Керівництво Олександрії сумнівається у продовженні контракту з Іваном Калюжним, оскільки гравець не надає чіткої відповіді.
- Калюжним цікавляться кілька клубів, включаючи Герту, Шахтар, Металіст 1925 та Плімут.
- У сезоні-2024/2025 Калюжний зіграв 19 матчів за Олександрію, забивши один гол і віддавши одну результативну передачу.
Керівництво Олександрії прокоментувало можливості продовження контракту з Іваном Калюжним. У клубі не надто вірять, що півзахисник залишиться в команді.
Вже тривалий час в мережі ширилася інформація, що Іван Калюжний покине Олександрію. У гравцеві зацікавлені кілька клубів.
Читайте також Русин ефектно дебютував за хорватський Хайдук: відео розкішного асисту
Чи продовжить Калюжний контракт з "містянами"
Спортивний директор Олександрії зазначив, що вони з Іваном багато разів обговорювали можливість продовження контракту, однак конкретики з боку футболіста досі немає, пише 24 канал з посиланням на "Український футбол".
Ми не отримали від нього чіткої відповіді – "так" або "ні". Оскільки час іде, можемо припустити, що шансів на продовження контракту з Іваном небагато,
– розповів Іван Телько.
Він також додав, що умови нового контракту краще, ніж були у попередньому.
Довідка. У сезоні-2024/2025 Іван Калюжний зіграв 19 матчів за Олександрію, у яких забив один гол та віддав одну результативну передачу.
Відзначимо, що до нього проявляють інтерес німецька Герта, Шахтар та Металіст 1925, а ще раніше ним цікавився Плімут, який кілька днів тому за рекордну для себе суму придбав у австрійського ЛАСКу іншого українця, Максима Таловєрова.