Дюбуа пригадав образливі слова Усика у свій бік: що сказав українець на рингу у 2023 році

На фоні інформації про реванш між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа, британець пригадав слова українця в першому бою. "Динаміт" сприйняв їх занадто особисто.

Перший бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа відбувся в серпні 2023 року. Тоді українець переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді.

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Що сказав Усик Дюбуа

Після перемоги над британцем українець пішов у його і кут і сказав йому кілька слів. Як виявилося, слова Усика занадто сильно зачепили Даніеля і він пригадує їх по цей день.

Це не погано. Це бокс, це не балет. Це не танці. Даніель, ти молодий. Ти можеш. Ти можеш мріяти. Чувак, розслабся. Чувак, це бокс. Це жорсткий спорт,

– сказав Олександр Усик у першому бою.

Слова українця: дивіться відео

"Динаміт" після новин про реванш висловився щодо слів Олександра Усика у першому бою, пише 24 канал з посиланням на Queensberry Promotions.

"Розмовляв зі мною зверхньо, ніби я якийсь хлопчисько, а він – такий весь з досвідом, повчив мене всьому. Тож я не можу дочекатися моменту, коли все виправлю і, знаєш, залишу останнє слово за собою. От побачиш", – сказав Даніель Дюбуа.

Відзначимо, що реванш між боксерами відбудеться 19 липня на лондонському "Вемблі".