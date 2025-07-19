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Sport News 24 Бокс "Переможе за очками": відомий боксер дав прогноз на реванш Усика і Дюбуа
19 липня, 22:00
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"Переможе за очками": відомий боксер дав прогноз на реванш Усика і Дюбуа

Валерія Фургалець
Основні тези
  • Агіт Кабаєл прогнозує, що Олександр Усик переможе Даніеля Дюбуа за очками в реванші, зазначивши важливість перших 4-5 раундів.
  • У першому бою в серпні 2023 року Усик переміг Дюбуа нокаутом у дев'ятому раунді, але Дюбуа досі не визнає поразки.

Вже 19 липня на лондонському "Вемблі" відбудеться довгоочікуваний вечір боксу. На рингу у реванші зійдуться Олександр Усик і Даніель Дюбуа.

Тимчасовий чемпіон світу WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл пророкує напружену та небезпечну розв’язку в реванші між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Він дав свій прогнох на переможця протистояння, пише 24 Канал з посиланням на BoxNation.

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Який прогноз дав Кабаєл?

Боксер зазначив, що 4-5 раундів бою будуть дуже важливими в цьому бою.

Дюбуа дуже небезпечний в перших 5 раундах, але Усик дуже розумний, з дуже високим боксерським інтелектом. Це буде дуже цікавий бій. Мій прогноз – Усик переможе за очками, 
– сказав Агіт Кабаєл.

Нагадаємо, що перший бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа відбувся в серпні 2023 року. Тоді українець переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді. Однак Дюбуа досі не визнає своєї поразки.

Сам британець довго виявляв бажання про помсту українському боксеру.