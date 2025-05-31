Відомий тренер зробив прогноз на реванш Усика і Дюбуа

Відомий тренер Хав'єр Міллер висловився про майбутній реванш Олександра Усика і Даніеля Дюбуа. Він також дав свій прогноз.

Нещодавно офіційно затвердили дату реваншу Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Протистояння відбудеться 19 липня на лондонському "Вемблі".

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Який прогноз дав Міллер

Тренер вважає, що Даніель Дюбуа наразі перебуває на піку, пише 24 канал з посиланням на Seconds Out.

Цей хлопець зараз здатний перемогти будь-кого. Але Усик – це зовсім інша справа. Не можу дати чесний прогноз на бій. Усик мені нагадує Холіфілда, він пройшов два дивізіони. Повністю домінує. Я бажаю Дону Чарльзу та Дюбуа успіху у наступному бою,

– сказав Хав'єр Міллер.

Перший бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа відбувся в серпні 2023 року.

Тоді українець переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді. Однак Дюбуа не визнає своєї поразки. У п'ятому раунді він пробив нижче поясу, й Усик довго приходив до тями, а удар британця визначили як "заборонений". Дюбуа не погоджується з думкою рефері та жадає реваншу.