Екссуперник Усика зробив цікавий прогноз на реванш з Дюбуа

Реванш Олександра Усика і Даніеля Дюбуа відбудеться 19 липня на лондонському "Вемблі". Українець має всі шанси вдруге здолати британця.

Британський боксер Тоні Беллью поділився прогнозом на майбутній реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. На його думку, попри загрозу з боку британця, українець знову вийде переможцем, пише 24 канал з посиланням на Fightlens.

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Який прогноз дав Беллью

Британець вважає, що бій буде небезпечним для Усика, але, на його думку, Дюбуа програє.

Олександр поверне Даніеля туди, куди відправив його у минулому поєдинку, змусивши здатись. Я не вважаю Дюбуа тим хлопцем, який легко здається. Але програвати важко лише вперше, потім ти просто це робиш за звичкою. Перемога Дюбуа над Ентоні Джошуа підняла його впевненість до небачених висот,

– сказав Тоні Беллью.

Також він додав, що Усику знадобиться п'ять або шість раундів, щоб здолати Дюбуа.

Відзначимо, що Олександр Усик і Тоні Беллью билися у 2018 році. Тоді українець нокаутував суперника.