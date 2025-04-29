"Його нокаутують": екссуперник Усика дав прогноз на реванш з Дюбуа

Британський боксер Тоні Белью висловився про реванш Олександра Усика і Даніеля Дюбуа. Зокрема він дав прогноз на майбутній бій.

Нещодавно офіційно затвердили дату реваншу Олександра Усика і Даніеля Дюбуа. Протистояння відбудеться 19 липня на "Вемблі".

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Який прогноз дав Белью на реванш

Британець вважає Усика найкращим боксером надважкої ваги у світі. Зокрема він сказав, що українець, мабуть, найкращий надважковаговик нашої епохи, і це вже ніхто не заперечує, Усик дивовижний у тому, що робить, пише 24 канал з посиланням на Seconds Out.

Дюбуа був чудовим. Я кілька разів списував його з рахунків, але він повертався, щоб довести, що я помилявся. Треба дати йому шанс, і він має шанс, але Усик вже змусив його здатися один раз, тож чи зможе він змусити його зробити це знову?

– зазначив Тоні Белью.

Він також дав свій прогноз на майбутнє протистояння боксерів.

"Даніель зараз на такому етапі кар'єри, коли подолав всі негаразди й відчуває себе найвпевненішим за все своє життя, але я думаю, що його нокаутують між 8-м і 12-м раундами", – додав Тоні Белью.

Нагадаємо, що перший бій між Олександром Усиком і Даніеля Дюбуа відбувся в серпні 2023 року. Тоді українець переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді. Однак Дюбуа не визнає своєї поразки.