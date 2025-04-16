"Знову його розбере": український тренер дав прогноз на реванш Усика та Дюбуа
- Бій-реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 12 липня на "Вемблі".
- Український тренер В'ячеслав Сенченко прогнозує перемогу Усика, вважаючи, що українець зможе втримати пояси і завершити кар'єру непереможним.
- У першому бою в серпні 2023 року Усик переміг Дюбуа нокаутом у дев'ятому раунді, але Дюбуа не визнає поразки через спірний удар у п'ятому раунді.
- В останніх боях Усик переміг Тайсона Ф'юрі.
Український тренер В'ячеслав Сенченко прокоментував майбутній бій-реванш між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа. Він дав свій прогноз на протистояння.
The Ring нещодавно оголосили дату другого протистояння Олександра Усика і Даніеля Дюбуа. Бій має відбутися 12 липня на "Вемблі".
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Який прогноз дав Сенченко
Український тренер вірить у перемогу Олександра Усика. Він вважає, що українець зможе втримати пояси і піти з боксу непереможним, пише 24 канал з посиланням на РБК-Україна.
Ну звісно я вважаю, що Усик виграє. Думаю, що британець став дещо краще, але не настільки, щоб перемогти Усика і я впевнений, що Саша його знову розбере,
– сказав В'ячеслав Сенченко.
Довідка. Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року. Тоді українець переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді. Однак Дюбуа не визнає своєї поразки. У п'ятому раунді він пробив нижче поясу, й Усик довго приходив до тями, а удар британця визначили як "заборонений". Дюбуа не погоджується з думкою рефері.
Нагадаємо, що в останніх двох боях Олександр Усик здобув перемогу над Тайсоном Ф'юрі.