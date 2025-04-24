Тренер Роми планує зробити новий тактичний хід, який пов'язаний з Довбиком

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі планує внести деякі зміни у стартовий склад на найближчий матч. Він планує спробувати нову тактику.

У неділю, 27 квітня, відбудуться матчі 34-го туру Серії А. В одному з них Рома зустрінеться з Інтером.

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Які корективи хоче внести Раньєрі

Тренер Роми планує випустити у стартовому складі дует Артема Довбика та Елдора Шомуродова, пише 24 канал з посиланням на RomaPress.

В загальному український та узбецький нападники зіграли разом 194 хвилини у нинішньому сезоні в іграх проти Емполі, Монци, Болоньї, Удінезе, Наполі, Лечче, Ювентуса, Лаціо та Верони.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Артем Довбик зіграв 42 матчі, у яких забив 16 голів та віддав 4 результативні передачі.

Відзначимо, що початок матчу проти Інтера запланований на 16:00 за київським часом.