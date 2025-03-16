"Це компроміс": тренер Роми поставив ультиматум Довбику

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі розповів про ситуацію, яка склалася з Артемом Довбиком. Зокрема він пригадав, як поставив йому ультиматум.

Влітку 2024 року Артем Довбик перейшов з Жирони в Рому. За цей час гравець не зміг відзначитися стабільністю у клубі.

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Який ультиматум ставив Раньєрі

Тренер зазначив, що замінив його в матчі з Атлетіком, коли вважав за потрібне. Він залишив Дібалу, оскільки він міг стати орієнтиром для команди попереду, чого Довбик не міг зробити, пише 24 канал з посиланням на Clciomercato.

Я багато від нього очікую, але він повинен відреагувати – показати, яким гравцем він є. Я вірю в нього, але він повинен вірити в нас. Це компроміс. А якщо він здасться, у мене буде 25 інших гравців, з якими можна грати,

– розповів Клаудіо Раньєрі.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Артем Довбик зіграв у 37 матчах за Рому в офіційних турнірах. На рахунку українського голеадора 14 забитих м'ячі та 4 результативні передачі.

Нагадаємо, що контракт нападника з римським клубом розрахований до літа 2029 року.