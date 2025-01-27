Колишній суперник Ф'юрі розповів, чому не зустрівся на рингу з Усиком

Колишній чемпіон першого важкого дивізіону Стів Каннінгем виловив свою думку щодо Олександра Усика. Він також додав, що був близький до протистояння з українцем.

У 2013 році Стів Каннінгем протистояв Тайсону Ф'юрі і навіть відправив його у нокдаун, однак згодом програв нокаутом. Стів поділився своєю думкою про Олександра Усика, пише 24 канал з посиланням Seconds Out.

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Яку думку має Каннінгем про Усика

Каннінгем поділився, що хотів потрапити на турнір Мухаммеда Алі, який Усик виграв, але програв кваліфікаційний поєдинок. Тоді українець не був на висоті, коли він думав про поєдинок з ним.

Я намагався пробитися на цей турнір у першій важкій вазі, але програв бій Ендрю Табіті, через це я втратив усі шанси потрапити на турнір. Тоді Усик тільки почав проявляти себе на світовій арені, і це був єдиний раз, коли я думав про наш поєдинок,

– розповів Стів.

Він також сказав, що з нетерпінням чекав цього протистояння.

"Мені подобається спостерігати за ним, брати деякі прийоми. Я ніколи не говорив, що можу перемогти його, але хотів би перевірити свої сили з ним у рингу. Я стикався з ним раніше, у таборі Володимира Кличка. Тож я знав, хто він такий і що є золотим медалістом Олімпіади, але більшість людей не чула про нього", – додав Стів Каннінгем.

Нагадаємо, що Олександр Усик у двох боях здолав Тайсона Ф'юрі.