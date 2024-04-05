Скільки заробляє Сергій Ребров у збірній України

Сергій Ребров у червні 2023 року став головним тренером збірної України з футболу. Він підписав контракт до 31 липня 2026 року.

24 Канал розповідає, яку заробітну плату отримує наставник за цю роботу. Вона не була озвучена офіційно, але два джерела називали суми, які є доволі близькими.

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Зарплата Реброва у збірній України

Напередодні Євро-2024 Finance Football опублікував дані про зарплати головних тренерів усіх збірних, які відібралися на континентальну першість. За інформацією видання, Сергій Ребров заробляє 1,25 мільйона євро на рік.

У тому списку він розташувався на 14-му місці. Найвисокооплачуванішими спеціалістами на чемпіонаті Європи тоді були Гарет Саутгейт (5,8) і Юліан Нагельсманн (4,8).

Пізніше інсайдерською інформацією поділився Ігор Бурбас. Він зазначив, що зарплата Сергія Реброва може бути трішки більшою, але УАФ платить меншу частку загальної суми.

Він заявив, що у наставника "синьо-жовтих" є бетінговий спонсор, який використовує його іміджеві права та бере на себе частину зарплатні. Інсайдер повідомив, що ця компанія платить 93 тисячі євро на місяць, а іншу частину, яка складає близько 30 тисяч євро, доплачує Українська асоціація футболу.

Зазначимо, що Сергій Ребров з січня 2024 року обіймає посаду віцепрезидента УАФ, відповідаючи за структуру всіх збірних України. Тож цілком ймовірно, що він заробляє саме 1,25 мільйона євро за роботу головним тренером, а з урахуванням ще однієї посади його дохід сумарно доходить приблизно до 1,5 мільйона євро, як зазначив Ігор Бурбас.

Довідка. На чолі збірної України Сергій Ребров провів уже 27 поєдинків. Напередодні він увійшов у топ-5 тренерів "синьо-жовтих" за кількістю перемог.

Нагадаємо, що наступні матчі національна команда України з футболу проведе у вересні. Суперниками "синьо-жовтих" у перших двох турах відбору на ЧС-2026 стануть Франція та Азербайджан.