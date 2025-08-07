"Золота рибка" України серйозно зіпсувала свою прекрасну репутацію, яку вона заробила під час спортивної кар'єри. Яна Клочкова вирішила зрадити Батьківщину під час війни з Росією.

7 серпня свій день народження святкує одна з найкращих спортсменок в історії України Яна Клочкова. Колишній плавчині виповнилось 43 роки. На жаль, її прекрасна спортивна репутація зіпсувалась останнім часом, повідомляє 24 Канал.

До теми Підтримують Путіна: у Буданова викрили спортсменів з Росії, які змагаються на великих турнірах

Чим запам'яталась Клочкова?

Клочкова народилась у 1982 році в Сімферополі та принесла багато нагород Україні на міжнародній арені. Яна залишається рекордсменкою країни за кількістю медалей на Олімпійських іграх.

На її рахунку чотири золоті та одна срібна нагороди, які вона здобула на Іграх у 2000 та 2004 роках. За кількістю медалей із кримчанкою зрівнялась лише Ольга Харлан. Проте у фехтувальниці менше "золото".

Крім того, Яна неодноразово вигравала чемпіонати світу на довгій та короткій воді. За її успіхи в Україні спортсменку прозвали "золотою рибкою" та пишались її досягненнями.

У січні 2008 року Клочкова оголосила про завершення кар'єри та отримала у подарунок акваріум із живим китайським карасем, який у побути як раз і називають золотою рибою.



Яна Клочкова виграла чотири "золота" на Олімпіадах / фото Getty Images

Суспільне життя

При цьому Клочкова брала активну участь у суспільному житті України. На жаль, її діяльність (або ж бездіяльність) у важливі для країни моменти геть зіпсували ставлення до неї.

У 00-і Яна стала депутатом Харківської міської ради, балотувавшись від скандальної "Партії регіонів". А перед цим активно агітувала за Віктора Януковича, який пізніше стане президентом-втікачем.

Дівчина брала участь в рекламних кампаніях, телевізійних шоу та навіть знялась у кліпі Ірини Білик. За заслуги в спорті Клочкова отримала звання Героя України, Орден "За Заслуги" та Орден Княгині Ольги. Ставлення до плавчині змінилось з початком війни Росії проти України.

Читайте також Не лише Винник і Потап: хто з відомих чоловіків виїхав з України під час війни

Як ставиться до війни в Україні?

У 2014 році країна-терорист анексувала Крим, який є рідним для Клочкової. Спортсменка продовжувала жити у Києві, при цьому відвідуючи батьків у Сімферополі.

Клочкова не засудила Росію за розв'язання війни, а також не перевезла батьків з окупованого півострова. Натомість Яна обрала мовчання та у будь-який спосіб уникала питання війни проти Росії.

Ба більше, з 2014 року Клочкова неодноразово відвідувала Крим та ігнорувала реалії, в яких опинився її рідний регіон. На жаль, навіть повномасштабне вторгнення Росії у 2022-му лише більше підсвітило зрадницьку позицію олімпійської чемпіонки.

Переїзд у Крим

У 2023 році стало відомо, що Клочкова залишила Київ та остаточно переїхала до окупованого Криму. Там вона живе з батьками та своїм 15-річним сином Олександром.



Одне з перших фото сина Яни Клочкової / фото з фейсбуку спортсменки

До речі, його вона народила від грузинського підприємця Левана Ростошвілі. Хлопець відвідує кримську школу та вчиться за програмою окупаційної влади.

Також Клочкова закрила доступ до своєї сторінки в інстаграм, але продовжує вести російські соцмережі. До прикладу, її акаунти у "Вконтакті" та "Однокласниках" постійно оновлюються. Звісно ж, жодного слова про війну Яна не каже.