Він був колишнім чоловіком російської співачки Анни Сєдокової. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Яніс Тімма скоїв самогубство

Про самогубство баскетболіста Яніса Тімми стало відомо у вівторок, 17 грудня. Його тіло знайшли уночі у під'їзді будинку в центрі Москви по вулиці Макєєва.

Російські ЗМІ із посиланням на правоохоронні органи стверджують, що він дійсно наклав на себе руки.

Поруч із чоловіком знайшли телефон, у якому нібито було його останнє побажання перед смертю.

Що спричинило такий вчинок спортсмена, ще встановлюється.

Однак, кажуть, що за декілька днів до цього московський суд задовольнив позов Сєдокової, яка 16 грудня відзначала свій день народження, про розлучення зі спортсменом. Вона та Тімма одружилися у 2020 році, а 16 жовтня 2024 року співачка подала заяву на розлучення.