Удар, після якого зірковий японський боксер втратив пам'ять: відео жорсткого нокауту

У четвер, 19 червня, Браян Норман у Токіо захищав пояс чемпіона світу за версією WBO у напівсередній вазі. Претендентом на цей титул був японський боксер Цзінь Сасакі.

Американець мав перевагу на ринзі з самого початку. Він двічі вже в першому раунді відправив свого суперника в нокдаун, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Усик отримав прізвисько від британських фанатів: як вони називають українця

Сасакі втратив пам'ять після нокауту

Японець намагався діяти першим номером, але Браян Норман чудово контрпанчив. Він часто влучав у голову Цзіня Сасакі й один з таких ударів привів до нокауту.

Американський боксер достроково переміг у п'ятому раунді після удару лівим хуком. Пропустивши цей удар, японський боєць втратив свідомість і не зміг сам залишити ринг – його виносили на ношах.

Згодом з'ясувалося, що цей нокаут мав дуже серйозні наслідки для Цзіня Сасакі. Він втратив пам'ять і нічого не пам'ятає з того, що відбувалося в останні півтора місяця.

Після якого удару Цзінь Сасакі втратив пам'ять: дивіться відео

До слова. Ця поразка стала лише другою у професійній кар'єрі Цзіня Сасакі у 22 боях. Він є колишнім чемпіоном WBO Азійсько-Тихоокеанського регіону.

Нагадаємо, що у жовтні 2024 року через невиліковне захворювання завершив кар'єру боксер, який був чемпіоном Великої Британії та Британської співдружності. Воно з'явилося в бійця через велику кількість пропущених ударів у голову.