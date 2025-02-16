Віддав пас-цукерку: Яремчук оформив дебютний асист за Олімпіакос

Форвард збірної України Роман Яремчук останнім часом отримує більше ігрового часу в матчах за Олімпіакос. Це одразу позначилося на результативності нападника.

У неділю, 16 лютого, відбувся матч 23-го туру грецької Суперліги Пансерраїкос – Олімпіакос. Українець Роман Яремчук з'явився на полі на 64-й хвилині зустрічі, коли рахунок на табло був 3:0 на користь "червоно-білих", пише 24 Канал.

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Третя результативна дія Яремчука

За відведений ігровий час український форвард встиг заробити жовту картку та віддати гольову передачу.

На 75-й хвилині матчу Яремчук отримав м'яч від партнера по команді на лівому фланзі та забіг у штрафний майданчик. Там нападник виманив голкіпера та захисника, а потім віддав пас на Желсона Мартінша. Португалець точним ударом поставив крапку в матчі.

Відео асисту Яремчука

Цей асист став дебютним для Яремчука у складі Олімпіакоса. До цього нападник відзначився двома голами: у Суперлізі та Кубку Греції.

Портал SofaScore поставив Роману оцінку 7,4 бала. Це найкраща оцінка серед гравців, що вийшли на заміну.

Наступний матч Олімпіакос зіграє 23 лютого. У рамках 24-го туру Суперліги "червоно-білі" зустрінуться з командою ПАОК.