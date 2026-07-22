Зник колишній футболіст Карпат і Шахтаря Ярослав Кікоть: що кажуть у поліції

На Львівщині розшукують відомого колишнього футболіста та тренера Ярослава Кікотя. Ексфутболіст Карпат та Шахтаря зник 21 липня.

У середу, 22 липня, стало відомо, що правоохоронці розшукують 77-річного Ярослава Кікотя. Про це повідомила пресслужба ГУНП у Львівській області.

Що відомо про подію

Правоохоронці повідомляють, що Ярослава Кікотя, мешканця Старого Самбора, не бачили після 14:20 21 липня. Тоді він перебував у селі Липники, що у Львівському районі.

Прикмети розшукуваного: 77 років, зріст – близько 175 сантиметрів, середньої статури, короткострижене сиве волосся. Був одягнений у темно-коричневий светр, зелені штани та капці,

– йдеться у повідомленні.

У поліції додають, що колишній футболіст може бути дезорієнтований у просторі та не пам’ятати свого місця проживання та просять осіб, які мають інформацію щодо місцезнаходження чоловіка повідомляти її на оперативну лінію 102.

Що відомо про спортивний шлях Ярослава Кікотя

Найбільше матчів колишній футболіст провів у Карпатах, кольори яких захищав у 1972–1977 роках. За цей час він провів за "зелено-білих" 153 матчі та забив 12 голів.

Після завершення професійної ігрової кар’єри чоловік багато років працював тренером СДЮШОР Карпати та виступав за команду ветеранів клубу.