Загадкове зникнення: відомий український футболіст не з'явився на збір свого клубу

Ярослав Ракіцький не приїхав на зимовий тренувальний збір Чорноморця, який розпочався наприкінці січня. Клуб та тренер не можуть пояснити, де саме перебуває футболіст.

Попри чинний контракт із Чорноморцем, 36-річний захисник не з'явився у розташуванні клубу на базі в Одесі 25 січня. Тренер Роман Григорчук у коментарі "Sport-Express" повідомив, що не знає, де перебуває футболіст.

Що відомо про зникнення Ракіцького?

Востаннє гравець спілкувався з наставником Чорноморця ще до початку тренувального збору. Роман Григорчук сказав, що розраховує на Ярослава.

Тренер заявив, що не може зараз коментувати деталі та не має інформації про місцезнаходження гравця. Він також зазначив, що дав Ракіцькому чітку інструкцію щодо дати появи на базі, але той не з'явився.

Можливі варіанти розвитку кар’єри гравця

Раніше телеграм-канал AmanVibe повідомляв про зацікавленість Ракіцьким трьох казахських клубів – Окжетпес, Кизилжар та Ордабаси. Можливий перехід до одного з них розглядається як варіант продовження кар'єри.

Григорчук наголосив, що не вважає за доцільне радити гравцеві щодо майбутнього, підкресливши, що рішення має ухвалювати сам футболіст.

Чим запам’ятався Ярослав Ракіцький?