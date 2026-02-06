Загадкове зникнення: відомий український футболіст не з'явився на збір свого клубу
- Ярослав Ракіцький не з'явився на зимовий тренувальний збір Чорноморця, і його місцезнаходження невідоме.
- Є інформація про зацікавленість Ракіцьким трьох казахських клубів.
Ярослав Ракіцький не приїхав на зимовий тренувальний збір Чорноморця, який розпочався наприкінці січня. Клуб та тренер не можуть пояснити, де саме перебуває футболіст.
Попри чинний контракт із Чорноморцем, 36-річний захисник не з'явився у розташуванні клубу на базі в Одесі 25 січня. Тренер Роман Григорчук у коментарі "Sport-Express" повідомив, що не знає, де перебуває футболіст.
Що відомо про зникнення Ракіцького?
Востаннє гравець спілкувався з наставником Чорноморця ще до початку тренувального збору. Роман Григорчук сказав, що розраховує на Ярослава.
Тренер заявив, що не може зараз коментувати деталі та не має інформації про місцезнаходження гравця. Він також зазначив, що дав Ракіцькому чітку інструкцію щодо дати появи на базі, але той не з'явився.
Можливі варіанти розвитку кар’єри гравця
Раніше телеграм-канал AmanVibe повідомляв про зацікавленість Ракіцьким трьох казахських клубів – Окжетпес, Кизилжар та Ордабаси. Можливий перехід до одного з них розглядається як варіант продовження кар'єри.
Григорчук наголосив, що не вважає за доцільне радити гравцеві щодо майбутнього, підкресливши, що рішення має ухвалювати сам футболіст.
Чим запам’ятався Ярослав Ракіцький?
- Ярослав Ракицький – один з найвідоміших українських захисників сучасності. Він був ключовим гравцем Шахтаря, вигравав численні титули в чемпіонаті України й виступав у єврокубках.
- У березні 2025 року підписав контракт із Чорноморцем, де за сезон провів 26 матчів, забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі.
- На початку повномасштабного вторгнення Ракіцький розірвав контракт із пітерським Зенітом, за який виступав упродовж трьох років.