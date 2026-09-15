"Незважаючи на всі бомбардування": Магучіх вирішила повернутися в Україну

Ярослава Магучіх після перемоги на Абсолютному чемпіонаті світу оголосила про повернення в Україну. Рекордсменка світу проведе вдома близько місяця.

Українська легкоатлетка цього року більшість часу провела в Бельгії, де мала можливість спокійно готуватися до стартів. Тепер олімпійська чемпіонка планує возз'єднатися з родиною та друзями у рідному Дніпрі, пише фінське видання Iltalehti.

Магучіх знову буде вдома

За словами Ярослави, повернення додому є важливим для її морального відновлення. Попри постійні обстріли та стрес через війну, саме рідне місто допомагає спортсменці відновити сили.

Я щаслива, бо моє рідне місто, родина та друзі допомагають мені морально відновитися. Там я можу зарядитися енергією, незважаючи на всі бомбардування та стрес, який я переживаю вдома,

– сказала Магучіх.

Легкоатлетка неодноразово наголошувала на важливості підтримки близьких. Після тривалого перебування за кордоном спортсменка зможе провести час із сім'єю у Дніпрі.

Тріумфальний виступ у Токіо

Повернення в Україну Магучіх відбудеться після одного з найуспішніших стартів у її кар'єрі. На Абсолютному чемпіонаті світу з легкої атлетики українка здобула золоту медаль у секторі для стрибків у висоту.

Ярослава подолала планку на висоті 1,99 метра. Цього результату вистачило, щоб випередити австралійок Ніколу Оліслагерс та Елеанор Паттерсон, а також сербку Ангеліну Топич.

Ще одну нагороду для України здобув Михайло Кохан. 25-річний представник Запоріжжя став бронзовим призером у метанні молота з результатом 78,90 метра.

Завдяки двом медалям Магучіх Україна посіла спільне 8–10 місце в загальному медальному заліку разом із Німеччиною та Ефіопією.

Після місяця в Україні стрибунка розпочне підготовку до нового сезону, головною ціллю якого стануть змагання в межах підготовки до Олімпійських ігор у Лос-Анджелесі.