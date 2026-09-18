Магучіх розповіла, коли повернеться в Україну

Ярослава Магучіх завершила сезон-2026 історичною перемогою. Рекордсменка Абсолютного чемпіонату світу розповіла, коли планує повернутися до рідного Дніпра.

Українська зірка стрибків у висоту провела насичений змагальний рік, здобувши перемоги на трьох великих міжнародних форумах. Після тріумфу у Будапешті спортсменка отримала можливість перепочити та провести час із близькими, пише "Суспільне Спорт".

Магучіх планує повернутися до Дніпра

Після завершення сезону Магучіх вирушає у відпустку. Частину вільного часу олімпійська чемпіонка проведе в Іспанії, після чого повернеться в Україну.

За словами легкоатлетки, вдома вона хоче побути близько місяця. Головною точкою призначення стане Дніпро, де на спортсменку чекають родина та друзі.

У рідне місто Ярослава Магучіх планує повернутися на свій день народження, 19 вересня.

Упродовж 2026 року Ярослава більшість часу перебувала в Бельгії, де мала умови для повноцінної підготовки до головних стартів. Тепер же спортсменка зможе відновитися після напруженого сезону в колі найближчих людей.

Попереду новий важливий сезон

2026 рік став для Магучіх історичним. У Будапешті українка стала першою абсолютною чемпіонкою світу зі стрибків у висоту, додавши ще один престижний титул до своєї колекції.

Тепер легкоатлетка матиме час на фізичне та психологічне відновлення. Наступний сезон буде не менш важливим: у ньому відбудеться чемпіонат світу в Пекіні, а також стартує олімпійський цикл відбору до наступних Ігор.

Раніше Магучіх розповідала, що саме родина та друзі допомагають їй морально відновлюватися після напружених змагань. Водночас повернення додому для української спортсменки пов'язане не лише з приємними моментами, адже вона продовжує переживати через російські обстріли та війну.