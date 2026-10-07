Магучіх розчулила заявою під час відкриття власної зірки в центрі Києва

Іменна зірка в центрі Києва стала для Ярослави Магучіх не просто відзнакою за спортивні успіхи. Олімпійська чемпіонка побачила в ній ще й мотивацію для нових перемог.

Українська легкоатлетка зізналася, що особливо приємно для неї було отримати зірку поруч із видатними спортсменами, які вже залишили свій слід в історії. Водночас Магучіх сподівається, що її ім'я на "Площі зірок" надихатиме молоде покоління вірити у власні можливості, повідомляє кореспондентка 24 Каналу.

Магучіх назвала головне значення своєї зірки

Олімпійська чемпіонка розповіла, що їй втішно отримати таку відзнаку саме зараз, коли Україна продовжує протистояти російській агресії. За словами Магучіх, її зірка є не тільки нагородою за вже здобуті титули та рекорди.

Це не тільки відзнака моїх здобутків, але ще й велика мотивація для мене, щоб і далі показувати гарні результати. Особливо сьогодні в такій компанії спортсменів видатних відкривати свою зірку – це особливо приємно,

– сказала спортсменка.

Магучіх також розповіла, що перед церемонією не хвилювалася. Вона зазначила, що навіть перед Олімпійськими іграми не має безсонних ночей, тому відкриття власної зірки не стало винятком.

Користь для молоді

Попри відсутність хвилювання, Магучіх розуміла символічність події. Спортсменка відзначила, що її зірка розташована в самому серці Києва, тому тепер її досягнення зможуть побачити тисячі людей.

Я знала, що відкривається, що я буду на алеї в серці Києва – це прикольно. І я сподіваюся, що для наших юнаків, для молодого покоління це буде якась мотивація, що все можливо, – наголосила Магучіх.

Проєкт "Площа зірок" започаткували у 2015 році. На алеї вшановують українців за визначні досягнення у спорті, музиці, театрі та кіно. Після початку повномасштабного вторгнення проєкт призупинили, а 7 жовтня 2026 року його відновили.

Разом із Магучіх нові зірки отримали олімпійський чемпіон з фехтування Григорій Крісс, чемпіон світу з боксу за версією WBO Сергій Дзінзірук та багаторазова паралімпійська чемпіонка Олександра Кононова.