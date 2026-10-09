"Пишіть, що хочете": відомо, що роздратувало Магучіх в Україні

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх зізналася, що її дратує найбільше. Легкоатлетка також пригадала гучний клікбейт про нібито відмову повертатися в Україну.

Світова рекордсменка зі стрибків у висоту запевнила, що майже не зважає на чужі слова та публікації в медіа. Водночас спортсменка розповіла, що іноді може роздратуватися через дрібниці, пише Oboz.ua.

Магучіх відреагувала на клікбейт

Стрибунка зізналася, що останнім часом менше читає новини про інших людей і спортсменів, адже розуміє, що деякі заголовки навмисно створюють заради уваги аудиторії.

Як приклад Магучіх згадала матеріал, у якому стверджувалося, що вона нібито відмовилася повертатися в Україну. Насправді, за словами легкоатлетки, вона просто поїхала на відпочинок.

Я посміялася, коли написали: "Ярослава Магучіх відмовилася повертатися в Україну". А я поїхала на відпочинок…,

– пригадала спортсменка.

Магучіх розуміє, що гучні формулювання використовують, аби заінтригувати читачів і спонукати їх переходити за посиланнями. Тому не вважає за потрібне гостро реагувати на подібні історії.

З одного боку, я розумію, що це для того, щоб заінтригувати, щоб люди переходили, читали. А з іншого боку така: "Ну, ладно, окей". Пишіть, що хочете, я все одно знаю, що відбувається,

– підсумувала Ярослава.

Магучіх зізналася, що може вивести її з себе

Ярослава Магучіх розповіла, що найбільше її дратують не коментарі сторонніх людей, а ситуації, які вона сама створює у повсякденному житті. Зокрема, легкоатлетка зізналася, що іноді їй бракує сил та енергії на прибирання квартири.

За словами спортсменки, через це біля її ліжка часом накопичується купа речей. Спочатку такий безлад не заважає, однак згодом починає дратувати саму господиню.

Ярославу Магучіх може вивести з себе сама Ярослава – іноді, коли влаштовує безлад у квартирі. Бувають такі періоди, коли трішечки не вистачає енергії, сил та ресурсу на прибирання,

– пояснила стрибунка.

Коли речей стає забагато, Магучіх доводиться повертатися до прибирання та наводити лад. Спортсменка з усмішкою зазначила, що тоді сама собі дорікає за те, що не розклала все на місця одразу.

Раніше українська чемпіонка розповіла, що вже думає про зимовий сезон. Невдовзі Ярослава Магучіх розпочне підготовку до майбутніх змагань. Днями у Києві відкрили іменну зірку легкоатлетки.