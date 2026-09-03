"Відмовилися від медалей": на Абсолютному ЧС-2026 з легкої атлетики розіграють унікальні трофеї

Під час престижних змагань в Угорщині багато зіркових спортсменів залишаться із "порожніми руками". Може стосуватись це навіть Ярослави Магучіх.

Під час Абсолютного чемпіонату світу будуть нагороджувати лише переможців. Про це сайту World Athletics розповів очільник організації Себастьян Коу.

Як нагороджуватимуть переможців цього чемпіонату світу

За концепцією турніру, кожен чемпіон отримуватиме трофей схожий на кам’яну статуетку.

ULTIMATE TROPHY REVEAL



Every athlete gets a bracelet. Only the champions get to complete the trophy.



Each athlete competing at the #WorldAthleticsUltimate Championship will receive a unique bracelet, with the winners using theirs to complete the Ultimate trophy and take home… pic.twitter.com/wXblDA57lA — World Athletics (@WorldAthletics) September 1, 2026

Вважається, що головний приз складатиме цілісну композицію з іменними браслетами, які отримають усі учасники. Чемпіони, які матимуть обидва аксесуари, можуть вважатись такими, які викарбували свої імена в історії.

За словами президента World Athletics Себастьяна Коу, таке рішення ухвалили тому, шо вручення нагород трьом найкращим не відповідає концепції змагань.

Ми свідомо вирішили відмовитися від медалей як нагород на Абсолютному чемпіонаті світу. Цей чемпіонат світу присвячений прагненню стати тим єдиним спортсменом, який вийде на перше місце,

– сказав Коу.

Зазначимо, що турнір у Будапешті пройде з 11 по 13 вересня та стане першим Абсолютним чемпіонатом світу.

За кого вболівати українцям

Серед наших земляків зможемо побачити там п’ятьох осіб. Четверо з них змагатимуться у секторі для стрибків у висоту: Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко, Юлія Левченко та Олег Дорощук. Компанію їм в Угорщині складе також метальник молота Михайло Кохан.

Зазначимо, що до списку учасників потрапили лідери своїх дисциплін. З усіх видів легкої атлетики на турнір приїде близько 400 учасників. Усі вони отримають грошові винагороди. Чемпіони – про 150 тисяч доларів. В Україні змагання транслюватиме "Суспільне Спорт".