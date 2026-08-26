Магучіх не отримала запрошення на перший в історії Абсолютний чемпіонат світу

Організатори дебютного Абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики у Будапешті оприлюднили списки спортсменів, які отримали спеціальні ліцензії. Української стрибунки у висоту Ярослави Магучіх там немає.

Змагання відбудуться вже за пару тижнів, 11-13 вересня. Українським вболівальникам, а особливо персональним фанам Магучіх, нервувати не варто, пише 24 Канал.

Чи буде Магучіх на Абсолютному чемпіонаті світу

Ідея турніру полягає в тому, щоб зібрати найкращих легкоатлетів у всіх дисциплінах: лише 16 у бігових та 8 у секторах. Глядачам не треба буде довго чекати на вирішальні спроби та забіги, оскільки не буде жодних нудних кваліфікацій.

Так званий exceptional invitation отримали ті атлети, які на момент визначення учасників не потрапили до числа автоматично кваліфікованих, але при цьому вважаються гідними бути серед найкращих.

Наприклад, олімпійський чемпіон Токіо і чемпіон світу у стрибках у висоту Джанмарко Тамбері не має стабільності у результатах, але точно не мав би пропускати змагання в Будапешті. Тим більше, він нещодавно став чемпіоном Європи, випередивши українця Олега Дорощука.

Для Ярослави Магучіх exceptional invitation не потрібен. Вона і так легко потрапила на Абсолютний чемпіонат як чинна олімпійська чемпіонка та практично гарантована медалістка на будь-якому турнірі, у якому вона бере участь.

Зараз Ярослава на хорошій серії: вона вчергове стала чемпіонкою Європи на змаганнях у Бірмінгемі, після чого на етапі Діамантової ліги не тільки здобула золото, але й виконала норматив для гарантування участі у чемпіонаті світу наступного року.