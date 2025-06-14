Магучіх розірвала соціальні мережі драйвовим танцем під трендовий хіт: запальне відео

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх тішить вболівальників не тільки перемогами на турнірах. Олімпійська чемпіонка запалила соціальні мережі драйвовим танцем.

Спортсменка на власній сторінці в інстаграмі опублікувала відео, де танцює разом зі своєю подругою. Ярослава вирішила не відставати від трендів, які ширяться мережею, повідомляє 24 канал.

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Магучіх у тренді

Ярослава Магучіх поділилась з підписниками відео танцю. Українська легкоатлетка з подругою запалила під трендовий американський хіт "Old Town Road".

Олімпійська чемпіонка коротко підписала ролик, який розірвав соціальні мережі, порівнявши себе та подругу з рок-зірками.

Рок-зірки на старті,

– написала Магучіх.

Магучіх поділилась відео з танцями:

Нагадаємо, що Ярослав Магучіх незабаром виступить на сьомому етапі Діамантової ліги. Турнір у Стокгольмі (Швеція) розпочнеться 15 червня 2025 року.

Раніше олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх здобула ефектну перемогу на змаганнях в Японії.