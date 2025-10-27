Магучіх засвітила крутезний годинник за 800 тисяч гривень

Українська "королева висоти" Ярослава Магучіх порадували своїх прихильників новою фотосесією. Осінній образ олімпійської чемпіонки у рідному Дніпрі отримав багато схвальних відгуків.

На світлинах Ярослава Магучіх позує у теплому светрі на березі Дніпра. Її ліву руку прикрашає красивий годинник, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Ярослави Магучіх.

Скільки коштує ефектний аксесуар Магучіх?

За інформацією користувача cats_and_watches у Threads, українська зірка позувала з люксовим годинником від швейцарського бренду Omega. Модель Omega Constellation із синім циферблатом, діамантовими вставками та двоколірним браслетом дуже пасує олімпійській чемпіонці.

Зазначимо, що годинники Omega Constellation вважаються вершиною часового мистецтва. Вартість такого аксесуара становить від 800 тисяч гривень.

Ярослава Магучих з коштовним годинником / фото з інстаграму спортсменки

Як Магучіх завершила легкоатлетичний сезон?