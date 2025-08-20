У вересні 2025 року у Токіо відбудеться чемпіонат світу з легкої атлетики. Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх неочікувано стала головною героїнею реклами турніру.

Японські режисери зняли кумедну рекламу чемпіонату світу з легкої атлетики, що відбудеться у Токіо. Відео за участі української спортсменки стало вірусним у соціальних мережах, повідомляє 24 канал.

Як Магучіх стала героїнею реклами?

Ярослава Магучіх на відео виконала стрибок. За допомогою технологій, зокрема, комп'ютерної графіки під планкою стоять японські волейболісти, а саме Айо Такахасі, Юкі Ішикава та Шун'їтіро Сато.

Кожен зі спортсменів був розставлений за своїм зростом. Такахасі – 188 сантиметрів, Ішикава – 192 сантиметри та Сато – 205 сантиметрів. Зазначимо, що Юкі, якій стояв у центрі, один з найбільш відомих волейболістів Азії та має велику армію прихильниць.

Магучіх у японській рекламі: дивіться відео

Режисери у рекламному відео зробили акцент на те, що залишився місяць до старту чемпіонату світу, а також, що на змагання у Токіо вже продано понад 420 тисяч квитків.

Відео швидко розлетілось інтернетом – понад 80 тисяч переглядів. Користувачі у мережі відзначають ефектну візуалізацію та неординарне поєднання легкої атлетики з волейболом.

Раніше повідомляли про те, що Ярослава Магучіх здобула першу перемогу на змаганнях за останні три місяці. Олімпійська чемпіонка тріумфувала на етапі Діамантової ліги.