Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває понад три роки. Кожного дня окупанти тероризують мирне населення ракетними та дроновими атаками.

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх зробила відверте зізнання стосовно своєї кар'єри. Спортсменка розповіла про те, як на неї впливають події в Україні, повідомляє 24 канал із посиланням на Суспільне Спорт.

Що сказала Магучіх?

Легкоатлетка розповіла, що їй важко зберігати самоконтроль після того, як вона дізнається про жахливі події в Україні. Ярослава Магучіх зізналась, що емоційно реагує на обстріли, які здійснюють російські окупанти.

Олімпійська чемпіонка заявила, що це впливає на підготовку до змагань. Спортсменка наголосила, що її тренерка Тетяна Степанова повторює постійно, що Ярослава бере участь у змаганнях заради українського народу, який бореться за свою свободу.

Щоразу, коли я читаю новини про Україну, важко залишатися психологічно сильною, бо думки завжди повертаються до того, що відбувається вдома. Моя тренерка нагадує мені: "Роби свою роботу, бо ти знаєш, як це робити". Я змагаюся за український народ, щоб подарувати йому найтепліші спогади від змагань. Це вся моя мотивація,

– сказала Магучіх.

Нагадаємо, що 20 серпня відбувся черговий етап Діамантової ліги. Ярослава Магучіх знялась зі змагань у Лозанні та завершила виступ без результату.

