Магучіх першим стрибком здобула "золото" на змаганнях у Японії

У неділю, 18 травня, в Токіо відбувся етап "золотої" серії Континентального туру World Athletics зі стрибків у висоту. Україну на цих змаганнях представляла світова рекордсменка Ярослава Магучіх.

Уродженка Дніпра була явною фавориткою етапу, що й підтвердила своїм виступом. Вона пропустила перші чотири висоти на турнірі та стартувала з планки 1,91 метра, коли всі її суперниці вже залишили сектор, повідомляє 24 Канал.

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Впевнена перемога

До цього моменту лідеркою була представниця Чехії Міхаела Груба. Вона безпомилково взяла три висоти, але не змогла підкорити 1,88 метра.

Ярослава Магучіх впевнено виконала свій перший стрибок і з результатом 1,91 метра автоматично стала чемпіонкою. Проте українка вирішила не завершувати виступ лише одним виходом у сектор.

Вона замовила 1,96 метра, які також підкорила з першої спроби. Це дозволило їй продемонструвати найкращий результат етапу Континентального туру в Токіо за останні 24 роки, після чого вона й зупинилася.

Результати "золотого" етапу Континентального туру в Токіо зі стрибків у висоту

Ярослава Магучіх (Україна) – 1,96 метра Міхаела Груба (Чехія) – 1,85 Татьяна Гусіна (Греція) – 1,80

Зазначимо, що ця перемога стала вже восьмою для Ярослави Магучіх у сезоні-2025. Також на її рахунку є "бронза" чемпіонату світу в Нанкіні.