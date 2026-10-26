Тренер показав, як "знущається" з Магучіх у Каліфорнії

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх важко тренується у США. Українка готується до наступного сезону.

Ярослава Магучіх, вочевидь, працює над закладенням бази фізичної підготовки для зимового змагального сезону. Про те, що відбувається у таборі спортсменки, повідомляє 24 Канал.

Як Магучіх тренується у США

Кадрами з тренувального процесу спортсменки поділився її тренер Сергій Степанов.

Тренування Ярослави Магучіх під час підготовки до сезону: дивіться відео

Зазначимо, що наразі наша землячка працює у тренувальному та реабілітаційному комплексі Red Bull Athlete Performance Center, який розташований у каліфорнійському місті Санта-Моніка.

Нещодавно Ярослава розповіла про власні плани на найближче майбутнє, зокрема про тривалість відпустки та графік тренувань.

Що відбувається у кар’єрі Ярослави Магучіх

Протягом змагального сезону вона стала чемпіонкою світу в приміщенні, потім чемпіонкою Європи, а також першою в історії абсолютною чемпіонкою на змаганнях у Будапешті.

Додамо також, що на честь олімпійської чемпіонки назвали астероїд, який рухається поблизу орбіти Юпітера.

Взимку 2027 року відбудуться зимовий чемпіонат Європи та чемпіонат світу в приміщенні. Судячи з усього, Магучіх планує брати участь в обох турнірах.