Золотий політ у Загребі: Магучіх ефектно вирвала перемогу на престижному турнірі

Українська зірка стрибків у висоту Ярослава Магучіх здобула "золото" на змаганнях у Хорватії. Наша чемпіонка впевнено випередила конкуренток та вкотре довела свій космічний рівень.

Турнір у Загребі, відомий як Меморіал Бориса Ханцековича, зібрав топовий склад учасниць, серед яких були призерки Олімпіад та світових першостей. Окрім Магучіх, синьо-жовті прапори у секторі представляла ще одна досвідчена українка – Ірина Геращенко, пише "Суспільне Спорт".

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Як виступили українки?

Сектор для стрибків подарував фанатам справжні емоційні гойдалки. Ірина Геращенко розпочала впевнено, легко підкоривши планки на 1.75, 1.81 та 1.85 метра з першої спроби. Проте висота 1.90 метра стала для неї фатальною – після трьох невдалих спроб киянка завершила змагання на підсумковому дев'ятому місці.

Ярослава Магучіх разом із австралійкою Елеанор Паттерсон вирішили пропустити перші висоти й увімкнулися в боротьбу якраз із позначки 1.90. Обидві лідерки взяли її без проблем. Поки суперниці штурмували 1.93 метра, Ярослава свідомо перечекала цей раунд, акумулюючи сили для вирішального ривка.

Тактичний тріумф Магучіх та емоції чемпіонки

Справжня розв'язка почалася на висоті 1.95 метра, де Магучіх єдина серед усіх продемонструвала чистий стрибок з першої спроби. Далі планка піднялася до 1.97 метра – Ярослава заскочила на неї в останній третій спробі, тоді як Паттерсон та сербка Ангеліна Топич капітулювали.

Забезпечивши собі золоту медаль, українка спробувала штурмувати гросмейстерські 2.01 метра, але цього разу висота не підкорилася. Сама Ярослава залишилася задоволеною виступом:

Я стрибнула 1.97 метра, і це була хороша спроба. Знаю, що можу стрибати вище. На вулиці за межами стадіону змагатися завжди незвично, але я бачила багато українців на трибунах – це було неймовірно тепло,

– поділилася емоціями найкраща стрибунка у висоту.

Завдяки тріумфу на цих змаганнях Ярослава Магучіх продовжила свою переможну серію до семи стартів поспіль.