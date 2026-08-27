Магучіх заспівала під новий трек зірки українського шоу-бізнесу

Ярослава Магучіх здивувала шанувальників несподіваним відео у TikTok. Олімпійська чемпіонка заспівала під новий трек Івана Люленова.

Українська легкоатлетка вирішила на деякий час відкласти спортивні справи та показати себе перед камерою в іншому образі. Зірка стрибків у висоту влаштувала імпровізований музичний перформанс, який уже привертає увагу її підписників, передає 24 Канал.

Магучіх заспівала під нову пісню

У своєму тік-тоці Магучіх записала ліпсінг під нову композицію українсько-молдовського виконавця Івана Люленова. Спортсменка емоційно підспівувала артисту, не приховуючи гарного настрою та повністю віддавшись музиці.

Легкоатлетка впевнено почувалася перед камерою, демонструючи артистичність та харизму. Схоже, Ярослава вирішила довести, що здатна підкорювати не лише висоту на спортивному секторі.

Відео швидко набрало кілька тисяч переглядів і сотні вподобань. Шанувальники спортсменки активно реагують на незвичне амплуа олімпійської чемпіонки.

Новий успіх перед важливими стартами

Зараз Магучіх перебуває у чудовій спортивній формі. Напередодні українка виступила на етапі Діамантової ліги у Сілезії, де здобула перемогу у секторі для стрибків у висоту.

Український результат на змаганнях виявився ще яскравішим завдяки Ірині Геращенко. Вона стала другою, тож представниці України оформили ефектний подвійний подіум.

Нагадаємо, раніше Ярослава Магучіх несподівано опинилася на другому місці в рейтингу стрибків у висоту World Athletics. Українку випередила австралійка Нікола Оліслагерс.