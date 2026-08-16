"Я була в шоці": Магучіх зробила зізнання після фіналу чемпіонату Європи з легкої атлетики

Ярослава Магучіх утретє поспіль стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту. Після перемоги українка зізналася, що її здивувало у фіналі.

Українка підкорила 1,97 метра з першої спроби, чого вистачило для перемоги. Після завершення виступу Магучіх розповіла для "Суспільне Спорт" про несподіваний виліт однієї з фавориток та свої амбіції.

Що здивувало Магучіх

У фіналі чемпіонату Європи-2026 Магучіх розпочала боротьбу з висоти 1,92 метра. Вирішальною для українки стала планка 1,97 метра, яку вона взяла з першої спроби та гарантувала собі золоту медаль.

Водночас Ярослава не очікувала, що саме ця висота стане переможною. За словами спортсменки, вона була готова до продовження боротьби та розраховувала, що суперниці зможуть підкорити 1,97 метра.

Особливо Магучіх здивував виступ Ангеліни Топич. Віцечемпіонка попереднього Євро не змогла взяти 1,88 метра та несподівано завершила змагання.

Мене дуже здивувала Ангеліна Топич, тому що я була в шоці, коли вона не взяла 1,88 м. На жаль, це була одна з фавориток,

– розповіла Магучіх.

Хотіла стрибнути ще вище

Після перемоги українка не приховувала, що її амбіції були значно більшими. Магучіх тричі намагалася підкорити 2,01 метра, однак цього разу планка їй не підкорилася.

Спортсменка пояснила, що мала певні проблеми з розбігом, які не дозволили виконати вдалий стрибок. Водночас Ярослава залишилася задоволена головним результатом – третім поспіль європейським «золотом».

Звичайно, хотілося стрибнути 2,01 м і ще вище, але нічого, працюємо далі,

– сказала Магучіх.

Ця перемога дозволила українці повторити історичний рекорд іспанки Рут Бейтьї – до Магучіх саме вона була єдиною триразовою чемпіонкою Європи у стрибках у висоту.